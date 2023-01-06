Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Норвича»
Дэвид Вагнер был назначен главным тренером «Норвича», сообщает сайт клуба из чемпионшипа.
В конце декабря «Норвич» расстался с Дином Смитом, который одержал лишь три победы в своих 13 последних матчах чемпионшипа.
Теперь тренировать «канареек» будет Вагнер, который заключил 12-месячный контракт с возможностью продления.
51-летний немец известен в Англии по работе в «Хаддерсфилде», который он вывел в АПЛ по итогам сезона 2016/17.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|17
|7
|4
|6
|20-19
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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