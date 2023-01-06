Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Норвича»

Дэвид Вагнер был назначен главным тренером «Норвича», сообщает сайт клуба из чемпионшипа.

В конце декабря «Норвич» расстался с Дином Смитом, который одержал лишь три победы в своих 13 последних матчах чемпионшипа.

Теперь тренировать «канареек» будет Вагнер, который заключил 12-месячный контракт с возможностью продления.

51-летний немец известен в Англии по работе в «Хаддерсфилде», который он вывел в АПЛ по итогам сезона 2016/17.