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Сегодня, 22:38

Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Норвича»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дэвид Вагнер.
Фото ФК «Норвич»

Дэвид Вагнер был назначен главным тренером «Норвича», сообщает сайт клуба из чемпионшипа.

В конце декабря «Норвич» расстался с Дином Смитом, который одержал лишь три победы в своих 13 последних матчах чемпионшипа.

Теперь тренировать «канареек» будет Вагнер, который заключил 12-месячный контракт с возможностью продления.

51-летний немец известен в Англии по работе в «Хаддерсфилде», который он вывел в АПЛ по итогам сезона 2016/17.

ФК Норвич
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 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
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 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
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