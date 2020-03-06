Дэвид Мойес: «Ярмоленко не сыграет с «Арсеналом», у Соучека хороший шанс выйти на поле»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» и о состоянии здоровья нападающего Андрея Ярмоленко и полузащитника Томаша Соучека.

— Мы все ближе к тому, чтобы получить полный состав, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Томаш Соучек очень близок к готовности играть, он быстро восстановился. Ярмоленко вернулся к тренировкам. Андрей не сможет сыграть на этих выходных, он только начал тренироваться, но у Томаша очень хорошие шансы сыграть.

30-летний Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил три мяча при одной голевой передаче.

Матч «Арсенал» — «Вест Хэм» состоится 7 марта и начнется в 18.00 по московскому времени.