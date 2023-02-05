Главный тренер «Вест Хэма» Мойес: «Райс станет игроком то-уровня. Вы сами все видите»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о перспективах полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса.

«Я не знаю, нужно ли мне произносить какие-либо слова. Думаю, вы сами все видели. Он проявил себя игроком топ-уровня в первом тайме, он правда это сделал, показав так много всего. Несомненно, Деклан станет игроком топ-уровня. Несомненно, это будет британский трансферный рекорд, если он когда-либо покинет «Вест Хэм», — приводит слова Мойеса The Independent.

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с 2017 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «молотобойцев» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.