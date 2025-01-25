Дэвид Мойес стал третьим тренером АПЛ с 700 матчами в лиге

Матч 23-го тура АПЛ «Брайтон» — «Эвертон» стал для главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса 700-м в АПЛ.

На счету 61-летнего специалиста 430 игр в качестве тренера «Эвертона», 34 — «МЮ», 38 — «Сандерленд», 198 — «Вест Хэм». Мойес стал третьим тренером после Арсена Венгера (828) и Алекса Фергюсона (810), достигшим отметки в 700 матчей в лиге.

11 января Мойес вернулся на пост главного тренера «Эвертона» спустя 12 лет.