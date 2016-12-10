22:28 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "Сандерленд" был на дне большую часть сезона"

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес был разочарован поражением от "Суонси" в матче 15-го тура чемпионата Англии (0:3). Также он отметил, что нужно создавать больше моментов у ворот соперника.

- Испытываю разочарование, - цитирует BBC Мойеса. - Мы не особенно хорошо играли и упустили пару возможностей для взятия ворот. Нужно создавать больше моментов. Если вы забиваете первыми, то это всегда дает вам уверенность. Игра получилась напряженной. Мы были на дне большую часть сезона, однако в течение трех или четырех последних игр набрали хороший ход. Теперь мы хотим выигрывать снова и двигать вверх по таблице.

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