Дэвид Мойес: «Разговор с командой в перерыве был по-настоящему сложным».

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 5-го тура АПЛ.

«Разговор с командой в перерыве был по-настоящему сложным. Мы проигрывали 0:3, но действовали неплохо, не считая первых 10 минут, — цитирует тренера BBC. — Я не считал, что надо было вносить изменения.

Как главному тренеру, иногда мне тяжело использовать слово «гордость», но сегодня я по-настоящему горжусь тем, что работаю в этой команде. Это невероятный результат. Надеюсь, болельщикам понравился матч.

Наш план заключался в том, чтобы не допустить счета 0:4. Мы обсудили, что если сможем забить хоть раз, то все может произойти».