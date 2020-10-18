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Дэвид Мойес: «Разговор с командой в перерыве был по-настоящему сложным».

22:08
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 5-го тура АПЛ.

«Разговор с командой в перерыве был по-настоящему сложным. Мы проигрывали 0:3, но действовали неплохо, не считая первых 10 минут, — цитирует тренера BBC. — Я не считал, что надо было вносить изменения.

Как главному тренеру, иногда мне тяжело использовать слово «гордость», но сегодня я по-настоящему горжусь тем, что работаю в этой команде. Это невероятный результат. Надеюсь, болельщикам понравился матч.

Наш план заключался в том, чтобы не допустить счета 0:4. Мы обсудили, что если сможем забить хоть раз, то все может произойти».

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