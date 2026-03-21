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21 марта, 03:26

Мойес требует от АПЛ разъяснений по поводу решения не снимать очки с «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэвид Мойес.
Фото Reuters

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес призвал АПЛ предоставить более полное объяснение того, почему с «Челси» не были сняты очки за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Челси» получил рекордный в истории АПЛ штраф в размере 10,75 миллиона фунтов стерлингов за финансовые нарушения, совершенные когда клубом еще владел Роман Абрамович — обман и сокрытие незаконных платежей на общую сумму 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Также клубу запретили подписывать новых игроков в основную команду в течение года.

В ноябре 2023 года с «Эвертона» было снято 10 очков (после апелляции наказание было снижено до 6 очков) за нарушения правил прибыльности и устойчивости. С «Ноттингем Форест» за подобные нарушения сняли 4 очка.

«Я думаю, АПЛ недостаточно хорошо объяснила в обосновании размера штрафа и причины его наложения. Я думаю, они должны объяснить, что именно произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против «Челси», абсолютно нет, я просто говорю, что всем хотелось бы знать: болельщикам «Эвертона», которые пережили боль от снятия огромных очков, и болельщикам других клубов тоже. Возможно, эти снятия очков были оправданы, я не знаю, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие 10 очков? Деньги, которые вы получаете за место в лиге сейчас, возможно, покроют это. Было бы хорошо получить более подробное объяснение», — приводит The Guardian слова Мойеса.

Роман Абрамович.«Челси» получил крупнейший штраф в истории АПЛ. Лига наказала клуб за нарушения, совершенные при Абрамовиче

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Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
Дэвид Мойес
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