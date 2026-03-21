Мойес требует от АПЛ разъяснений по поводу решения не снимать очки с «Челси»
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес призвал АПЛ предоставить более полное объяснение того, почему с «Челси» не были сняты очки за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Челси» получил рекордный в истории АПЛ штраф в размере 10,75 миллиона фунтов стерлингов за финансовые нарушения, совершенные когда клубом еще владел Роман Абрамович — обман и сокрытие незаконных платежей на общую сумму 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Также клубу запретили подписывать новых игроков в основную команду в течение года.
В ноябре 2023 года с «Эвертона» было снято 10 очков (после апелляции наказание было снижено до 6 очков) за нарушения правил прибыльности и устойчивости. С «Ноттингем Форест» за подобные нарушения сняли 4 очка.
«Я думаю, АПЛ недостаточно хорошо объяснила в обосновании размера штрафа и причины его наложения. Я думаю, они должны объяснить, что именно произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против «Челси», абсолютно нет, я просто говорю, что всем хотелось бы знать: болельщикам «Эвертона», которые пережили боль от снятия огромных очков, и болельщикам других клубов тоже. Возможно, эти снятия очков были оправданы, я не знаю, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие 10 очков? Деньги, которые вы получаете за место в лиге сейчас, возможно, покроют это. Было бы хорошо получить более подробное объяснение», — приводит The Guardian слова Мойеса.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
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|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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