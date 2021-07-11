Дэвид Мойес хотел бы поработать со сборной Шотландии
11 июля 2021, 23:47
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался, что мечтает поработать со сборной Шотландии.
На вопрос о потенциальной работе в сборной Шотландии Мойес ответил утвердительно.
«У меня сейчас такой этап карьеры, когда я получаю истинное наслаждение от работы в клубе. Я чувствую, что еще не все сказал. Но также полагаю, что в правильное время, когда будет подходящий момент для меня и сборной Шотландии, можно будет об этом подумать», — цитирует Мойеса The Telegraph.
В данный момент шотландцев тренирует Стив Кларк. Под руководством специалиста команда попала на Евро-2020, но не смогла выйти из группы.
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