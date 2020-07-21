Дэвид Мойес: «Единственная разница между мной и Сульшером в том, что ему дали больше времени в «МЮ»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о работе Уле Гуннара Сульшера в преддверии матча 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

— Я думаю, что разница между мной и Уле заключается в том, что ему дали больше времени, — цитирует Football London Мойеса. — Впрочем, стоит отметить, что он достойно справляется со своей работой, подводит к основному составу молодежь из академии, а это очень важно для клуба. В «Манчестер Юнайтед» всегда высоко ценили молодых игроков, развивали их.

Мойес возглавлял «МЮ» с 2013 по 2014 год.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится в среду, 22 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.