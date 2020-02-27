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Дэвид Бекхэм: «Сульшер хорошо справляется со своей работой»

11:43
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

После 27 туров АПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

— Я думаю, что он хорошо справляется со своей работой, — приводит слова Бекхэма Sky Sports. — То, что он пришел, принял вызов и продолжает поддерживает игроков — это от Фергюсона. — Он никогда не критиковал игрока своего клуба, и Сульшер точно такой же.

Все фанаты поддержат его, потому что он отличный человек и многое сделал для «Манчестер Юнайтед».

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