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Дэвид Бекхэм хочет пригласить Давида Сильву в «Интер Майами»

09:27
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Goal.com.

По информации источника, совладелец американского клуба, Дэвид Бекхэм хочет пригласить 34-летнего испанца в команду по окончании сезона-2019/20. Контракт Сильвы с «Манчестер Сити» заканчивается в конце июня 2020 года, ранее сообщалось, что сам игрок может отправиться в «Нью-Йорк Сити», однако Бекхэм намерен изменить планы футболиста.

Давид Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. В сезоне-2019/20 на счету испанца 3 гола и 8 результативных передач в 28 матчах за команду.

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