Дети Диего Жоты вывели игроков «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» на матч АПЛ

Дети погибшего экс-полузащитника «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты поучаствовали предматчевой церемонии перед игрой между командами в 18-м туре АПЛ.

Дети футболиста Динис и Дуарте, а также другие члены семьи вывели игроков на матч. Игра проходит на «Энфилде» в Ливерпуле.

Вирджил ван Дейк с детьми и членами семьи Диогу Жоты. Фото Reuters

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря 2025, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. До этого он играл в «Вулверхэмптоне», «Атлетико», «Порту» и «Пасуш Феррейре».