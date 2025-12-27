Дети Диего Жоты вывели игроков «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» на матч АПЛ
Дети погибшего экс-полузащитника «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты поучаствовали предматчевой церемонии перед игрой между командами в 18-м туре АПЛ.
Дети футболиста Динис и Дуарте, а также другие члены семьи вывели игроков на матч. Игра проходит на «Энфилде» в Ливерпуле.
Вирджил ван Дейк с детьми и членами семьи Диогу Жоты.
Фото Reuters
3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.
Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. До этого он играл в «Вулверхэмптоне», «Атлетико», «Порту» и «Пасуш Феррейре».
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|0
|0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
|0
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|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0-0
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19
|Ипсвич
|0
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|22:00
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|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|Нот. Форест – Лидс
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|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
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|23.08
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|Брайтон – Астон Вилла
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