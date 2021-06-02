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Дешам оценил шансы Канте выиграть «Золотой мяч»

17:33
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о возможности полузащитника «Челси» Н'Голо Канте выиграть «Золотой мяч».

«Я не знаю, насколько это достижимо для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Такой футболист может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...

Такое уже случалось, например, с Фабио Каннаваро. Были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но обычно награду получают футболисты атаки», — приводит слова Дешама GFFN со ссылкой на RMC.

В сезоне-2020/21 30-летний француз провел 48 матчей за «Челси» во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда одержала победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0), а Канте признали лучшим игроком матча. Он впервые стал обладателем трофея.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/didier-deschamps-plays-down-ngolo-kantes-ballon-dor-prospects/

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