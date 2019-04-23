"Дерби закончится результативной ничьей". Прогноз Канчельскиса на "МЮ" – "Манчестер Сити"

В среду, 24 апреля "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити" на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" в рамках вынесенного матча 31-го тура чемпионата Англии. Рассказываем, в какой исход манчестерского дерби верят букмекеры.

Результат этой встречи может напрямую повлиять как на чемпионскую гонку, так и на борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Пепа Гвардьолы в случае победы закрепится на первой строчке чемпионата и будет опережать "Ливерпуль" на одно очко, а если выиграет "Юнайтед", то догонит по очкам "Челси", занимающий 4-е место, позволяющее попасть в ЛЧ. БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент 1,57 на чемпионство "Сити", а попадание "МЮ" в топ-4 по итогам сезона оценивает в 5,8.

Что касается, очного противостояния, то фаворитами матча считаются "горожане". Коэффициент на их победу у БК "Лига Ставок" – 1,45. Таким образом, со ставки в тысячу рублей можно выиграть 1450. Для сравнения коэффициент на победу "Юнайтед" – 6,5, на ничью – 4,75. Именно в последний вариант верит бывший полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис.

– Я, конечно, буду болеть за "Манчестер Юнайтед", но мне кажется, что эта игра закончится результативной ничьей. "МЮ" сейчас начинает сдавать и физически, и психологически. Все эмоции, которые появились у футболистов после прихода Сульшера, уже ушли. К тому же, "Юнайтед" разгромно проиграл "Эвертону" в прошлом туре, пропустив 4 мяча и не забив ни одного. Тем не менее, на одну игру, на дерби, тем более, на своем стадионе, эта команда способна настроиться. Да, "Манчестер Сити" сейчас ведет борьбу за чемпионство, но и у "Юнайтед" есть своя цель – путевка в ЛЧ. К тому же, "МЮ" всегда хорошо играл против "Сити". В прошлом сезоне Гвардьола уступил лишь в двух матчах в АПЛ. Один из них был с "Юнайтед".

Стоит отметить, что "Сити" побеждает в чемпионате Англии уже 10 матчей кряду, а "МЮ", напротив, проиграл три из пяти последних встреч в АПЛ.

"Горожане" известны своей мощной атакующей линией, а "Юнайтед" в последнее время испытывает проблемы в обороне. Эксперты БК "Лига Ставок" считают, что игра будет голевой: Тотал больше 3 оценивается в 1,8 то есть, с одной ставки в тысячу рублей можно заработать 1800 рублей. Коэффициент на Тотал меньше 3 – 2,05.