«Дерби Каунти», за который выступает Уэйн Руни, попал на «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

Победа «Дерби Каунти» над «Нортхэмптоном» (4:2) в переигровке 1/16 финала Кубка Англии вывела «баранов» в следующую стадию турнира, на которой им предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в составе «Дерби» выступает Уэйн Руни, который играл за «МЮ» с 2004 по 2017 год и является лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов».

— Уэйн встретится с командой, в которой у него сложилась прекрасная карьера. Конечно, это особенный момент для него — приводит talkSPORT слова главного тренера «Дерби» Филиппа Коку. — До матча еще месяц, но я уверен, что Руни будет в порядке. Это будет прекрасная игра, не только для Уэйна, но и для каждого, кто имеет отношение к «Дерби». Отличный шанс проверить наши возможности. Попробуем обыграть «МЮ», хоть это и сильный оппонент для нас.

Матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» состоится в начале марта, предполагаемая дата встречи — 4 марта. Для Руни эта игра станет третьей в карьере против «МЮ» с момента ухода из этой команды: предыдущие две форвард провел в составе «Эвертона» в сезоне-2017/18. «Ириски» уступили в обеих встречах против «красных дьяволов», имея в составе Уэйна Руни.