"Дерби Каунти" победил "Лидс" и сыграет с "Астон Виллой за место в АПЛ

"Дерби Каунти" победил "Лидс" в ответном полуфинале плей-офф за место в премьер-лиге - 4:2. Первую игру "Лидс" выиграл 1:0, "Дерби" прошел в финал.

В решающей игре "Дерби" встретится с "Астон Виллой", переигравшей "Вест Бромвич" (2:1, 1:1).

"Астон Вилла" вылетела из премьер-лиги в сезоне-2015/16 после 28 лет выступлений в элите подряд. "Дерби Каунти" последний раз играл в элитном дивизионе в сезоне-2007/08. Клуб занял последнее место, одержав только 1 победу и набрав 11 очков.

Ранее в премьер-лигу напрямую пробились "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед". В чемпионшип вылетели "Кардифф", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".

Первенство Англии

Чемпионшип

Плей-офф

1/2 финала

Ответный матч

"Лидс" - "Дерби Каунти" - 2:4 (1:1)

Голы: Даллас, 24 (1:0). Марриотт, 45 (1:1). Маунт, 46 (1:2). Уилсон, 58 (1:3). Даллас, 62 (2:3). Марриотт, 85 (2:4).

Удаления: Берарди (Л), 78. Мэлоун (Д), 90+1.

Первый матч - 1:0