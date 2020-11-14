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«Дерби Каунти» объявил об уходе Коку

20:20
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Главный тренер «Дерби Каунти» Филипп Коку покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Также команду покинули помощники 50-летнего голландца Крис ван дер Верден и Тван Шиперс.

Коку возглавлял «Дерби Каунти» с лета 2019 года. На данный момент клуб занимает последнее место в чемпионшипе, имея в активе 6 очков.

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