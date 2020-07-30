Der Spiegel: «Манчестер Сити» дал ложные показания в Спортивном арбитражном суде

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что обладает доказательствами ложных показаний «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Именно после серии публикаций Der Spiegel, получившего в свое распоряжение взломанную переписку «Сити» по электронной почте, УЕФА начал расследование в отношении английского клуба насчет нарушений правил финансового фэйр-плей.

УЕФА наказал «горожан», отстранив от еврокубков на два сезона и оштрафовав на 25 миллионов фунтов стерлингов, однако CAS удовлетворил апелляцию «Ман Сити» и обязал УЕФА снять санкции.

Немецкий журнал уверен, что «Сити» солгал во время рассмотрения своей апелляции в Лозанне.