Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что не планирует работать тренером после завершения карьеры.

– Когда я сказал, что хочу уйти из футбола, люди подумали, что я имел ввиду два-три инцидента, которые произошли на поле, – цитирует Роуза Sky Sports. – На самом деле я говорил о дефиците темнокожих тренеров или людей в руководстве клубов.

Люди спрашивают меня о том, не хочу ли я стать в будущем тренером. Мой ответ – нет. Почему? Из-за моего темного цвета кожи мне не дадут шанса. Это пустая трата времени.

Яркий пример – Сол Кэмпбелл (англичанин тренирует "Маклсфилд Таун"). Почему он должен был начинать тренерскую карьеру во второй лиге? Я уважаю лигу, но другие специалисты получают первую тренерскую работу в премьер-лиге или даже в сборных.