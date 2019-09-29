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Дэнни Мерфи: «Верратти идеально подошел бы «МЮ»

23:03
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что «Манчестер Юнайтед» нужен хавбек «ПСЖ» Марко Верратти. По его словам, такого футболиста «МЮ» как раз не хватает.

— У «Юнайтед» всегда был полузащитник, который может вести игру, — цитирует Daily Mail Мерфи. — Пол Инс, Пол Скоулз, Рой Кин, а затем Майкл Кэррик. Игроки, которые остаются спокойными под давлением и хорошо работают с мячом, чтобы начинать атаки пасом. Матич силен, но он не Кэррик. Погба пытается выполнять эту работу. Но у него нет оборонительных навыков Кэррика. «МЮ» нужен игрок наподобие Верратти. Он был бы идеален.

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