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Дэнни Ингз отказался подписывать новый 4-летний контракт с «Саутгемптоном»

12:57
Дэнни Ингз. Фото Instagram
Дэнни Ингз. Фото Instagram
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«Саутгемптон» предложил новый контракт нападающему Дэнни Ингзу. Однако 28-летний англичанин отказался подписывать соглашение на 4 года, сообщает Sky Sports.

Футболист, чей действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона, намерен перейти в более амбициозный клуб.

В прошлом сезоне Ингз провел в АПЛ 29 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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