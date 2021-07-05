Дэнни Ингз отказался подписывать новый 4-летний контракт с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» предложил новый контракт нападающему Дэнни Ингзу. Однако 28-летний англичанин отказался подписывать соглашение на 4 года, сообщает Sky Sports.

Футболист, чей действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона, намерен перейти в более амбициозный клуб.

В прошлом сезоне Ингз провел в АПЛ 29 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.