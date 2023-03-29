Деменко — об отсутствии россиян в видеоролике АПЛ: «Не стоит на это обращать слишком много внимания»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что АПЛ не включила россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в лиге.

«Да, это может быть неприятно, но не стоит на это обращать слишком много внимания», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей из 103 стран.

В чемпионате Англии из россиян выступали Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Дмитрий Харин, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис.