Деменко выделил нескольких российских футболистов, которые играли в АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о российских футболистах, которые выступали чемпионате Англии.

«Каждого игрока из АПЛ можно выделить. Если брать 90-е, можно вспомнить Канчельскиса. Это футболист, который максимально себя проявил. Он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка. Да, Смертин тоже в составе «Челси» становился чемпионом. Также можно выделить Павлюченко, Жиркова, Аршавина, который сделал покер в матче с «Ливерпулем». Думаю, каждого игрока можно выделить. Наверное, особо выделить можно Канчельскиса, он там больше времени провел», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

С 1991 по 1995 год Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. Также он играл за такие английские клубы, как «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».