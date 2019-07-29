Дембеле не жалеет, что ушел из "Тоттенхэма" в "Гуанчжоу Фули"

Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб. Хавбек перешел в "Фули" зимой 2019 года из "Тоттенхэма", который в итоге добрался до финала Лиги чемпионов.

- Когда я перешел в "Гуанчжоу", надо мной смеялись. Но те, кто меня знают, в курсе, что я никогда не жалею о своем выборе, - цитирует BBC Дембеле. - Жаль, что я не дошел с "Тоттенхэмом" до финала, но я не жалею об этом ни на секунду. Я очень рад за "Тоттенхэм", потому что они заслужили это.