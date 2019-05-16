Дело "Манчестер Сити" по нарушению FFP передано в судебную палату

"Манчестер Сити" разочарован, что дело о нарушении FFP (финансовый fair play) в отношении клуба передано в судебную палату, информирует официальный сайт "горожан".

Ранее сообщалось, что клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении FFP в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 миллионов евро.

"Утечки в СМИ за последнюю неделю свидетельствуют о процессе, который курировал г-н Летерм. "Манчестер Сити" полностью уверен в положительном исходе дела, которое рассматривается независимым судебным органом.

Обвинение в финансовых нарушениях остается полностью ложным, и направление ICC CFCB игнорирует исчерпывающее количество неопровержимых доказательств, которые "Ман Сити" предоставил.

Решение содержит ошибки, неправильные толкования и путаницы, в основном вызванные отсутствием надлежащего соблюдения правовой процедуры. Также остаются нерешенными существенные вопросы, которые поднимались нашим клубом. "Ман Сити" считает данный процесс неудовлетворительным, ограниченным и враждебным", – написано в заявлении пресс-службы "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити": "Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными"

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