Делле Алли: «Я всегда стараюсь работать над ошибками»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал о своей форме в текущем сезоне.

— Я много работаю в тренажерном зале, пытаюсь подняться на более высокий уровень, а не просто вернуться в прежней форме, — приводит Sky Sports слова Алли. — Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня начался стабильный рост. Я всегда стараюсь работать над ошибками, если у меня была плохая игра. Вы можете спросить у моих друзей, я всегда пытаюсь исправлять ситуацию. Я знаю, если показываю не наилучшую форму. Я не из тех людей, которые стараются скрыть это.

Приятно, когда тебя хвалят, но те же люди ждут, что ты «выстрелишь». Поэтому ты продолжаешь усердно работать и прислушиваться к нужным людям. Главное, кого бы ты ни послушал, тренер это, игроки, команда... товарищи и люди вне клуба, их мнение важно.

Напомним, что в декабре Алли провел 200-й матч за «Тоттенхэм». В текущем сезоне 23-летний англичанин забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.