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Сегодня, 22:43

Делегация «Манчестер Юнайтед» отправилась в Испанию на переговоры с «Барселоной» по де Йонгу

Иван Шитик
Корреспондент
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Делегация «Манчестер Юнайтед» направилась в Каталонию с целью предпринять последнюю попытку приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает De Telegfaaf.

25-летний футболист сборной Нидерландов остается в списке главных трансферных целей английского клуба.

Ранее сообщалось, что каталонцы требуют, чтобы полузащитник снизил зарплату на 50 процентов или покинул клуб.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед 2
Ливерпуль 0
2-й тайм

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
6
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
7
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
8
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 3 : 3
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
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Лидс

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Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
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Александр Митрович

Фулхэм

 3
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 3
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Кевин Де Брейне

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Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
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Калиду Кулибали

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