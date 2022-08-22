Делегация «Манчестер Юнайтед» отправилась в Испанию на переговоры с «Барселоной» по де Йонгу

Делегация «Манчестер Юнайтед» направилась в Каталонию с целью предпринять последнюю попытку приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает De Telegfaaf.

25-летний футболист сборной Нидерландов остается в списке главных трансферных целей английского клуба.

Ранее сообщалось, что каталонцы требуют, чтобы полузащитник снизил зарплату на 50 процентов или покинул клуб.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.