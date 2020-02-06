Деле Алли: «Тоттенхэм» заслуживает трофей»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победы над «Саутгемптоном» в 1/16 финала Кубка Англии (3:2) отметил, что его команда заслуживает трофей.

— После большой игры на выходных, легко проиграть такой кубковый матч. Мы показали отличный характер, — цитирует BBC Алли. - Прошло много времени, «Тоттенхэм» является одной из лучших команд в мире, мы заслуживаем трофей. Но никто не собирается отдавать нам его, мы должны продолжать бороться не только ради себя, но и ради фанатов. Мы должны что-то выиграть.