Деле Алли: «Тоттенхэм» провел много лет с Покеттино, после его ухода было очень грустно"

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (3:2). Хавбек отметился голевой передачей. Игра стала первой для нового главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, сменившего Маурисио Покеттино.

— Для нас это была эмоционально тяжелая неделя, — цитирует BBC Алли. — Мы провели столько лет с Покеттино, и нам было очень грустно. Но у нас есть работа. Мы должны выходить ради фанатов и оставаться позитивными.

Думаю, что я в этом сезоне играю неплохо, но мне нужно стать лучше, выложиться по максимуму.

Мы должны набирать обороты и продолжать побеждать. Начать нужно с этого момента. Нам предстоит много работы.