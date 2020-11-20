Деле Алли стал амбассадором киберспортивного клуба Excel Esports

Британская киберспортивная организация Excel Esports подписала долгосрочное соглашение о партнерстве с Деле Алли — полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии. Он станет амбассадором клуба и будет помогать развивать бренд организации с помощью стримов.

Деле Алли регулярно ведет прямые трансляции, во время которых играет в Call of Duty: Black Ops Cold War и другие шутеры. У его канала на Twitch более 130 тыс. подписчиков. Ранее футболист неоднократно выступал в шоу-матчах по FIFA и участвовал в благотворительных киберспортивных турнирах.

Организация Excel Esports была основана в 2014 году. На момент публикации материала она представлена в двух дисциплинах — Fortnite и League of Legends. Команда Excel Esports входит в состав участников европейской франшизной лиги LEC.