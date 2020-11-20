Деле Алли стал амбассадором киберспортивного клуба Excel Esports
Британская киберспортивная организация Excel Esports подписала долгосрочное соглашение о партнерстве с Деле Алли — полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии. Он станет амбассадором клуба и будет помогать развивать бренд организации с помощью стримов.
Деле Алли регулярно ведет прямые трансляции, во время которых играет в Call of Duty: Black Ops Cold War и другие шутеры. У его канала на Twitch более 130 тыс. подписчиков. Ранее футболист неоднократно выступал в шоу-матчах по FIFA и участвовал в благотворительных киберспортивных турнирах.
Организация Excel Esports была основана в 2014 году. На момент публикации материала она представлена в двух дисциплинах — Fortnite и League of Legends. Команда Excel Esports входит в состав участников европейской франшизной лиги LEC.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/other/news/dele-alli-stal-abassadorom-kibersportivnogo-kluba-excel-esports
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