Деле Алли: «Сон плачет после травмы Гомеша»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли выразил сочувствие хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу, который получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии, который завершился вничью. Повреждение португальцу нанес нападающий «шпор» Сон Хын Мин.

— Я не хотел на это смотреть, — цитирует A Bola Алли. — Желаю Гомешу всего наилучшего. Сон был опустошен и заплакал. Это не его вина. Сон — один из самых замечательных людей. Он очень расстроен и плачет после случившегося.