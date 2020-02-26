Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли. Его обвиняют в оскорблении с отягчающими обстоятельствами. Пока неизвестно, какое наказание ему грозит

Ранее футболист пошутил о коронавирусе, чем вызвал критику. Он извинился за свой поступок. Отягчающим обстоятельством выступает то, что его шутка может трактоваться как расистская в отношении азиатов.

Алли на видео в Snapchat сказал «Корона чтооооо? (Corona whatttttt — Прим. «СЭ»). Пожалуйста, слушайте со звуком». На фоне слышен разговор людей с предположительно китайским акцентом.

Также он опубликовал видео с неизвестным азиатом, показал в кадре антисептик и сделал такую подпись: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтоб догнать меня». После этого многие стали обвинять его в расизме.

В итоге футболист извинился за свое поведение. «Приношу самые искренние извинения. Я не хотел никого обидеть».