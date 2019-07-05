12:56 | Футбол — Англия

Деле Алли потерял сознание на пляже

Деле Алли потерял сознание на пляже. Фото The Sun Деле Алли потерял сознание на пляже. Фото The Sun Деле Алли потерял сознание на пляже. Фото The Sun
Деле Алли потерял сознание на пляже. Фото The Sun
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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли потерял сознание на пляже, сообщает The Sun. Хавбек отдыхал на греческом острове Миконосе со своей подругой Руби Мэй, с которой недавно сошелся после расставания. Ему стало плохо, и он упал на шезлонг. Девушка сперва не поняла, что с футболистом что-то не так, но затем позвала подмогу. Двое мужчин помогли Алли подняться и покинуть пляж.

Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что перебрал с алкоголем на жаре - он с Руби праздновал ее день рождения. 

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