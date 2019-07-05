Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли потерял сознание на пляже, сообщает The Sun. Хавбек отдыхал на греческом острове Миконосе со своей подругой Руби Мэй, с которой недавно сошелся после расставания. Ему стало плохо, и он упал на шезлонг. Девушка сперва не поняла, что с футболистом что-то не так, но затем позвала подмогу. Двое мужчин помогли Алли подняться и покинуть пляж.

Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что перебрал с алкоголем на жаре - он с Руби праздновал ее день рождения.