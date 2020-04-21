Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал о том, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Это самый длительный период, за который я не тренировался, — цитирует Алли Sky Sports. — Я бы не сказал, что это был хороший перерыв, потому что это было неожиданно. Я скучаю по игре, поэтому я просто пытаюсь найти способы развлечь себя и быть в форме.

Быть запертым дома в свой день рождения — не самая идеальная вещь, но я развлекался как мог. Это было немного забавно.

Никто раньше не сталкивался с такой ситуацией, всем сложно, все в одной лодке. Я думаю, это замечательно, что люди используют социальные сети и разные платформы, чтобы найти способы, чтобы попытаться помочь в любом случае. Будь то развлечение людей или помощь, здоровье персонала с различными тренировочными программами. В этой ситуации важно поддерживать свое здоровье и идти в ногу со временем.

Мы находимся в ситуации, когда футболисты могут помочь путем повышения осведомленности с помощью наших соцсетей. Мы знаем, что являемся образцами для подражания. Многие люди обращаются к нам, поэтому мы должны помогать как можно больше.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 495 362 человек. Зафиксировано 171 064 летальных исхода от инфекции, вылечились 655 664 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 792 938 человек. Далее идут — Испания (204 178), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 065).