Деле Алли: «Благодарен Покеттино за все, что он сделал для меня»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поблагодарил Маурисио Покеттино за совместную работу.

— Я не смогу отблагодарить этого человека в достаточной степени. Он многому меня научил, я так благодарен за все, что он сделал для меня. Удачи, и надеюсь снова увидеть вас, мой друг, — написал Алли в Twitter.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» объявило об уволенении Покеттино. Вместо него клуб возглавил Жозе Моуринью.