Деку рассказал об интересе «Ливерпуля» к форварду «Лидса» Рафинье
Бывший полузащитник сборной Португалии Деку, представляющий интересы нападающего «Лидса» Рафиньи, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».
«Рафинья стал важным игроком в АПЛ, в «Лидсе» знают, что он вырос как футболист. Он молод, у него впереди еще много испытаний, им интересуются многие клубы, такие как, например, «Ливерпуль», но пока нет никаких официальных предложений. «Лидс» хочет сохранить Рафинью на следующий сезон», — приводит Globo Esporte слова Деку.
В сезоне-2021/22 Рафинья забил 3 гола в 7 матчах за «Лидс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 32 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/noticias-selecao-brasileira-raphinha-leeds-liverpool-mercado-da-bola-deco-empresario.ghtml
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