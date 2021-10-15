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Деку рассказал об интересе «Ливерпуля» к форварду «Лидса» Рафинье

10:58
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Бывший полузащитник сборной Португалии Деку, представляющий интересы нападающего «Лидса» Рафиньи, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».

«Рафинья стал важным игроком в АПЛ, в «Лидсе» знают, что он вырос как футболист. Он молод, у него впереди еще много испытаний, им интересуются многие клубы, такие как, например, «Ливерпуль», но пока нет никаких официальных предложений. «Лидс» хочет сохранить Рафинью на следующий сезон», — приводит Globo Esporte слова Деку.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 3 гола в 7 матчах за «Лидс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 32 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/noticias-selecao-brasileira-raphinha-leeds-liverpool-mercado-da-bola-deco-empresario.ghtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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