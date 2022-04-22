Деклан Райс в третий раз отказался продлевать контракт с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» в третий раз сделал предложение полузащитнику Деклану Райсу о продлении контракта. Но игрок снова ответил отказом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний англичанин летом намерен перейти в другой клуб.

В текущем сезоне английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 75 миллионов евро.