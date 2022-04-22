Деклан Райс в третий раз отказался продлевать контракт с «Вест Хэмом»
«Вест Хэм» в третий раз сделал предложение полузащитнику Деклану Райсу о продлении контракта. Но игрок снова ответил отказом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
22-летний англичанин летом намерен перейти в другой клуб.
В текущем сезоне английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 75 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|32
|18
|3
|11
|49-39
|57
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|- : -
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|- : -
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|21
|1
|7
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