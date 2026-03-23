Райс прокомментировал поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение команды в финале Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» (0:2)

«Поражение нас не остановит. Это только делает нас голоднее, чтобы продолжать развиваться и закончить сезон еще сильнее», — приводит слова Деклана Райса журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги в девятый раз в истории. Рекорд принадлежит «Ливерпулю», который 10 раз брал этот трофей.

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