Райс прокомментировал поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение команды в финале Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» (0:2)
«Поражение нас не остановит. Это только делает нас голоднее, чтобы продолжать развиваться и закончить сезон еще сильнее», — приводит слова Деклана Райса журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги в девятый раз в истории. Рекорд принадлежит «Ливерпулю», который 10 раз брал этот трофей.
Новости