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Деклан Райс не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»

17:54
Деклан Райс. Фото Instagram
Деклан Райс. Фото Instagram
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не будет продлевать контракт с клубом, утверждает The Times. Игрок намерен отклонять предложения лондонцев, так как хочет перейти в топ-клуб.

Нынешний контракт англичанина с клубом действует до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако они не могут договориться о трансфере с руководством «молотобойцев».

22-летний Райс является воспитанником «Вест Хэма». В основном составе лондонского клуба он выступает с 2017 года. За это время он сыграл 146 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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