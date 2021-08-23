Деклан Райс не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не будет продлевать контракт с клубом, утверждает The Times. Игрок намерен отклонять предложения лондонцев, так как хочет перейти в топ-клуб.

Нынешний контракт англичанина с клубом действует до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако они не могут договориться о трансфере с руководством «молотобойцев».

22-летний Райс является воспитанником «Вест Хэма». В основном составе лондонского клуба он выступает с 2017 года. За это время он сыграл 146 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.