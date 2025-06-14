Дьекереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш отказался от предложения перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Record.

По данным источника, агенты 27-летнего футболиста уже уведомили представителей «Манчестер Юнайтед» о его решении.

Ранее в СМИ появилась информация о готовности «Манчестер Юнайтед» заплатить за переход Дьекереша 71,4 миллиона евро. Также сообщалось, что интерес к шведскому форварду проявляют «Арсенал» и «Ювентус».

В прошлом сезоне Дьекереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач. Его контракт с «Спортингом» действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.