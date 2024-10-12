Дьекереш из «Спортинга» может заменить Холанна в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Football 365.
По информации источника, «горожане» выбрали 26-летнего шведа в качестве потенициальной замены для Эрлина Холанна, если норвежец решит покинуть клуб.
Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 11 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1
Новости