Дьекереш из «Спортинга» может заменить Холанна в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Football 365.

По информации источника, «горожане» выбрали 26-летнего шведа в качестве потенициальной замены для Эрлина Холанна, если норвежец решит покинуть клуб.

Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 11 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов евро.