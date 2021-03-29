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Дефо считает, что Кейну нужно уйти из «Тоттенхэма», чтобы завоевать трофеи

05:47
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Бывший форвард «Тоттенхэма» Джермейн Дефо поделился мнением о перспективах нападающего «шпор» Харри Кейна выиграть трофеи с клубом.

«Если Кейн действительно хочет трофеи, то, похоже, ему надо уйти. Я не думаю, что ему будет легко это сделать, и он, возможно, хочет закончить карьеру в «Тоттенхэме», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Надеюсь, Кейн сможет выиграть несколько трофеев, но если он действительно жаждет медалей, ему нужно уходить», — приводит слова Дефо Talksport.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за клуб с 2011 года. На его счету 327 матчей за лондонцев и 215 голов.

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