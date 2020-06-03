Защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин высказался по поводу выспухнувших в американских городах беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мой дедушка написал мне, что рад, что я сейчас не живу в США, потому что иначе бы он боялся за мою жизнь молодого темнокожего мужчины. Шли дни, и этот текст от моего деда не мог покинуть мой разум.

Он родился в 1946 году, пережил борьбу за гражданские права, пережил ужасно расистские времена в истории США, и теперь 70 лет спустя он по-прежнему опасается за жизнь своего темнокожего внука в стране, в которой он и его внук родились, в стране, которую представляет его внук, когда играет за Соединенные Штаты, в стране, которую представляет его внук, когда он играет в Англии. Помню, как я учился в начальной школе, и мне пришлось повторять клятву верности, которая заканчивается «...со свободой и справедливостью для всех». Каждый американец должен спросить себя, есть ли «свобода и справедливость для всех», и если их ответ «да», то они являются частью проблемы. Мы ни в коем случае не просим ставить жизни темнокожих людей выше, чем белых. Все, что мы просим, — это то, что мы равны.

Мое сердце выражает солидарность с Джорджем Флойдом, его семьей и всем бесчисленным количеством жертв, чьи жизни пострадали от бессмысленной жестокости полиции", — написал Йедлин в Twitter.