Де Йонг близок к переходу из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «МЮ» достиг условной договоренности с каталонцами о покупке 25-летнего нидерландца за 65 миллионов евро, сделка предусматривает потенциальные бонусные выплаты, зависящие от игры футболиста.

Стороны продолжают переговоры по поводу деталей трансфера, но источник утверждает, что вероятность окончательного согласия между клубами достаточно велика. Де Йонг и его представители положительно настроены на переговоры с «Манчестер Юнайтед» о личном контракте полузащитника.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону».

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Эрик тен Хаг, который знаком с де Йонгом по работе в «Аяксе».