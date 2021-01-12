Де Хеа высказался о возможном чемпионстве «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал, что думает о возможном чемпионстве английского клуба в сезоне-2020/21.

«Я боролся за титулы несколько сезонов, когда был сэр Алекс Фергюсон. Теперь мы снова боремся за первое место. На самом деле времени прошло уже достаточно. Мы не можем упустить этот шанс.

«МЮ» должен быть очень сосредоточен в каждом матче и выигрывать все. Мы будем сильны и в физическом плане, и ментальном. Мы сможем побороться за Премьер-лигу", — цитирует Де Хеа официальный сайт «МЮ».

После 16 туров АПЛ манкунианцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 балла. Сегодня, 12 января, «МЮ» на выезде сыграет с «Бернли». Начало — в 23.15 по московскому времени.