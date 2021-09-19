Де Хеа рассказал, о чем думал во время пенальти «Вест Хэма»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о том, как отразил пенальти в матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).
Футболист отбил мяч в исполнении Марка Ноубла на последних секундах. Испанский вратарь отбил первый одиннадцатиметровый с 23 апреля 2016 года — в исполнении Ромелу Лукаку в матче против «Эвертона». С тех пор испанец пропустил 40 ударов с «точки» подряд.
«Мне удалось спасти команду на последней минуте. Я очень рад, что мы набрали три таких важных очка. В голове перед ударом была лишь одна мысль: «Ты должен отразить этот удар. Сложный был матч, обе команды могли победить», — цитирует Де Хеа ВВС.
«МЮ» благодаря этим трем очкам догнал «Ливерпуль», который лидирует турнирную таблицу АПЛ. У обеих команд 13 очков.
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