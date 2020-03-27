Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выделил 300 тысяч евро на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что вратарь перевел эту сумму на счет мадридской службы здравоохранения. Он сделал это анонимно, однако президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Айюсо решила объявить об этом публично. Ранее вратарь пожертвовал 200 тысяч евро службам здравоохранения Аликанте и Мурсии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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