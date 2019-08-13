15:38 | Футбол — Англия

Де Хеа пожелал удачи голкиперу "Манчестер Юнайтед", отданному в аренду в "Хартс"

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожелал удачи другому голкиперу команды Жоэлу Перейре, который на правах аренды на год перешел в "Хартс".

- Наслаждайся этим опытом и покажи, насколько ты хорош, бро, - написал Де Хеа в Twitter.

Любопытно, что как сообщалось ранее, сам Де Хеа пока не подписал новый контракт с клубом, его контракт с "МЮ"рассчитан до лета 2020 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами. 28-летний Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "МЮ", в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".

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