Де Хеа повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу матчей на ноль в АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа повторил рекорд клуба по числу матчей на ноль в английской премьер-лиге.

Перенесенная игра 18-го тура против «Брайтона» (2:0) стала для испанца 128-й без пропущенных голов в АПЛ. Голкипер повторил достижение Петера Шмейхеля.

David de Gea has kept 128 clean sheets in the Premier League, no Man Utd keeper has kept more for the club:



?? David de Gea (128)*

?? Peter Schmeichel (128)

?? Edwin van der Sar (90)



Goes level with Schmeichel and into the top 10 for PL clean sheets. ??? pic.twitter.com/Eb17wBCfy1 — Statman Dave (@StatmanDave) February 15, 2022

31-летний де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в июле 2011 года.