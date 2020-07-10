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Де Хеа побил рекорд Шмайхеля

10 июля 2020, 07:36
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Голкипер Давид Де Хеа провел 399 матч в составе «Манчестер Юнайтед». 29-летний испанец обошел Петера Шмайхеля по матчам за манкунианцев среди легионеров.

— Простите за Шмайхеля", — сказал Де Хеа в интервью MUTV. — Здорово. Это означает, что я здесь долгое время, и действительно очень хорошо играл на высшем уровне, поэтому очень, очень горжусь. Счастлив играть за этот клуб в таком количестве матчей.

«Надеюсь, у меня еще 400 игр! Так что я действительно очень счастлива «.

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